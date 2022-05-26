台灣虎航(6757)昨天開賣機票，搶票造成大當機，華航(2610)董事長謝世謙指出，虎航出現搶購，是很好現象，也是一個訊號，代表未來解封後客運復甦，華航絕對有運能因應，但要看各國對旅客處理能量，每個班機不會載滿，會限制人數，加上航空燃油成本，航空票價絕對不會低。

謝世謙表示，現在航空票價跟疫情前相比大漲3到4成，某些疫情高峰期間更是高達5到7成，解封後運價要看飛行目的國家的限制，假設300個座位置只能載150人，所以必須計算運行成本，目前航空油價處在高檔，每家航空公司燃油成本占到總支出40％，燃油負擔重，票價絕對是往上走。

至於漲幅會到多少，華航經營團隊指出，必須回歸到市場機制，票價漲幅多少要看需求，邊境開放充滿未定數，還要觀察一段時間，但恢復以往水準機率不太可能。解封後相信會有報復性出遊潮，華航已經最好準備可以接單，不過客運營收不會爆到很高的情形。

至於上海封控對貨運影響，之前情況嚴重對周邊國家造成相當影響，但目前陸續解封，物流業恢復，對遞延性出口抱持期待心情。