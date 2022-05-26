梅雨鋒又開轟 北北基12縣市大雨特報 11:012022/05/26 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局針對12縣市發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滯留鋒未走遠，中央氣象局再度發布大雨特報！受鋒面影響，易有短延時強降雨，新北市、桃園市已有豪雨發生。今桃園以北及屏東地區、台中至高雄及花蓮山區有局部大雨發生機率。 氣象局呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。 滯留鋒駐點 中小尺度對流再炸兩天 18縣市豪大雨特報 梅雨彈開炸 6縣市大雨特報 大雷雨警戒範圍曝 梅雨鋒來了 4縣市大雨特報 這4天是重頭戲 #大雨特報 #山區 #坍方 #梅雨鋒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 梅雨鋒面籠罩半台灣 2地恐達豪雨等級 轉晴時間曝 21:032022/05/24 生活 北京通報疫情單日增63例 疫情正處膠著狀態 19:142022/05/21 兩岸 上海金山三景點今試開放 6月起其他景區恢復常態化 11:222022/05/24 兩岸 雨彈注意！午後對流旺盛 3縣市大雨特報 17:022022/05/21 生活 西南季風助攻 滯留鋒開炸 明起梅雨下5天 07:082022/05/23 生活 把握停雨空檔！滯留鋒挾雷雨連炸5天 雨勢最強時間曝 22:142022/05/20 生活 鋒面滯留亂炸 全台15縣市大雨特報 雨再下4天 07:152022/05/25 生活 下班注意！梅雨鋒面抵達15縣市大雨特報 今晚2地防豪雨 16:192022/05/24 生活 上海金山區明起允許私家車通行 公車全面恢復 11:162022/05/24 兩岸 午後大雨熱區曝 明起梅雨炸4天 2地區雨最猛 12:422022/05/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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