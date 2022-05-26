滯留鋒未走遠，中央氣象局再度發布大雨特報！受鋒面影響，易有短延時強降雨，新北市、桃園市已有豪雨發生。今桃園以北及屏東地區、台中至高雄及花蓮山區有局部大雨發生機率。

氣象局呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。