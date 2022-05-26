台灣鳳梨去年因被檢出病蟲而遭大陸暫停輸入，事後政府轉為向其他國家輸出，但卻頻頻出包。目前台灣鳳梨輸出最大宗為日本，但日前卻被當地媒體以風味不佳、供過於求等字眼進行報導，國民黨立委鄭麗文怒批「農委會一年還要丟臉幾次？」

鄭麗文昨（25）日在臉書表示，輸出到日本的台灣鳳梨不斷爆出有「黑心」的狀況，包括內部褐化、品質參差不齊等；《日本經濟新聞》4月時更指出，在日本市場販售的台灣鳳梨出現品質、供過於求等問題，導致價格與販賣的速度持續下降，1顆鳳梨的價錢從700日圓左右跌至100日圓。

鄭麗文指出，除了日本外，去年3月外銷至新加坡的鳳梨也傳出黑心問題，當時農委會澄清是部分業者未管控好品質；去年4月有韓國YouTuber拍攝台灣鳳梨影片，結果又出現黑心狀況，該YouTuber本還以為是正常狀況，讓不少台灣人留言道歉。

鄭麗文表示，明明外媒就已直接報導，但農委會主委陳吉仲卻稱「日本一直都從菲律賓大量進口鳳梨，供過於求說法不成立」，且同樣的黑心問題一直發生，簡直丟臉丟到國外，怒轟「農委會一年還要丟臉幾次？

針對外銷的台灣鳳梨引起的爭議，陳吉仲日前表示日本一直都有從菲律賓進口鳳梨，因此「供過於求」的說法其實不成立；而針對「黑心」的問題，陳吉仲也說「和去年相比黑心鳳梨已經少很多，會加強冷鏈與出口品質要求，確保日本消費者對台灣鳳梨的信心。」