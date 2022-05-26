2018年連江縣第七屆縣議員選舉，王孝榛找親友商借戶籍，鼓吹虛偽遷徙戶籍投票，他以15票些微差距擊敗爭取連任的陳貽斌，前年王男被判當選無效確定，刑事部分，最高法院依虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票罪將他判刑6月，可易科罰金。褫奪公權2年確定。

檢方起訴指控，王孝榛與原未設籍於連江縣數名人士共同基於意圖使特定候選人當選的犯意聯絡，由王孝榛出面向東莒當地之數名不知情戶長洽借戶籍，再由原未設籍於連江縣數名人士親自或委託王孝榛將戶籍遷至連江縣莒光鄉。

王再安排分散到各設籍地，在該數名人士取得投票權後，2018年11月24日地方公職人員選舉期間投票均將議員票投給王孝榛，當天開票結果，王孝榛以15票些微差距對手陳貽斌，當選連江縣議員。

去年1月金門高分院判決王男當選無效，刑事部分，王孝榛等人辯稱遷移戶籍目的是為了博奕公投後，開設賭場可能有優惠措施或連江縣福利等，並非為了選舉，但一審福建連江地方法院不採信、判決有罪。

二審金門高分院維持一審判決，認定王是議員候選人，不循民主正軌從事競選活動，竟為求當選，利用親友以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權而為投票，違背民主機制之正常運作，妨害選舉之純正及公正性，判刑6月，可易科罰金，褫奪公權2年，最高法院駁回上訴定讞。