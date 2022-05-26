JAYLEN BROWN ARE YOU SERIOUS pic.twitter.com/1VECNURa8a — Boston Celtics (@celtics) May 26, 2022

沒想到回到自家主場的熱火竟然手感如此低迷！「綠衫軍」塞爾提克26日靠著塔圖貢獻22分、12籃板及9助攻的準大三元，傑倫布朗也有25分進帳，最後以93比80力挫地主熱火，綠軍在東區冠軍賽取得3勝2敗聽牌優勢，接下來G6將回波士頓進行。

雙方上半場都展現強悍防守，打完首節雙方得分都沒破20分，不過熱火次節靠著阿德巴約、塔克、吉米巴特勒等人領軍，逐漸取得穩定領先，打完上半場，熱火42比37領先，塞爾提克落後主因是塔圖再陷低迷，半場投9中1，僅拿4分。

塞爾提克下半場一開始就打出8比0，反而取得超前，更在第3節快結束前，再次打出10比0小高潮，也讓塞爾提克打完前3節，取得69比58領先；沒想到塞爾提克攻勢還沒停歇，末節一開始又是14比2猛攻，轉眼拉開領先到23分。

熱火雖靠阿德巴約領軍打出8比2努力追分，傑倫布朗卻在最後5分15秒上演誇張單手爆扣，重挫熱火士氣，打到最後1分32秒，布朗又是中距離命中，塞爾提克93比76領先，場上勝負提前底定，邁阿密球迷也開始離場接受落敗現實。

除了「雙探花」塔圖、傑倫布朗表現出色，荷福德也替塞爾提克貢獻16分、7籃板及5助攻，懷特替補拿下14分；熱火以阿德巴約18分最高，文森15分居次，不過他們全場投籃命中率僅3成19，含三分命中率1成56，這種冰冷手感想贏球太難了。