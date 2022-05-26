【愛傳媒姬姐專欄】《少年法庭》劇名就成功一半，第一集的分屍手法（改編自2017年「仁川國小女童分屍案」）更精準吸引TA。

10集，所有主角都在第一集露臉，兩個法官主角一冷一熱，對少年犯態度天差地別，一集集看下去，他們對少年犯的喜惡有跡可循，答案都在影片中。

我對第7集非常惱怒，一輩子關切少年法的庭長，只因兒子不小心參與高校舞弊事件而被迫離職，這不是我認知的司法檢調世界，但這劇刻意突顯女法官的剛正不阿，我還能說什麼，更何況後面三集我也同情、同意對少年犯不能太過仁慈。

女兒問我：「少年犯，癥結點都在家庭嗎？」是的，100％都是因為家庭父母沒有給予充分的愛與關懷，學校和社會都可能是幫凶，但家庭100％脫不了責任。

「他還小，不懂事嘛！」地球人對於未成年人確實較寬容，看完《少年法庭》，大人真的需要再思考。

作者為資深媒體人

照片來源：Netflix《少年法庭》截圖。

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