南韓男子天團BIGBANG前成員勝利，2019年因涉嫌捲入吸毒、性交易等9項重罪遭到起訴，起初勝利還矢口否認，但經過多重審理後，她在2021年8月遭當庭羈押，2022年初他為了減輕刑責竟改口認罪，但這段期間他仍不斷上訴，直到26日法院最終判決出爐，他才終於開始服刑。

根據南韓媒體的綜合報導，勝利在2019年捲入性招待、毒品交易等醜聞，還被踢爆創立「老司機群組」，將受害者的照片公開至群組中供人恥笑、評論，對話過程不斷藐視南韓法律，因而遭到檢察官以「性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人」等9項罪名起訴。

剛開始，檢察官向法院求處5年有期徒刑，而在2021年8月開庭審理後，法官判處勝利3年有期徒刑、追加徵收韓幣11億5690萬元（約台幣2695.6萬元），當庭將勝利羈押。勝利則在羈押期間不服判決不斷上訴、否認犯罪，直到今年1月再度審理時他卻改口承認9項罪刑，表示會好好反省，甚至在法庭上掉淚試圖緩刑，而這招也似乎奏效，最後法院改判他1年6個月的有期徒刑。

不過，即使刑期大幅縮減，勝利仍不滿意判決結果，在羈押的4個月內不斷要求上訴，最終於本月26日法院釋出最終判決結果，大法院不僅駁回他的上訴狀，維持1年6個月的有期徒刑，也將他從羈押的拘留所中正式移轉至監獄，預計將服刑至2023年2月才會被放出來，讓耗時3年的案件正式落幕。但不少網友對於法院的判決結果不埋單，認為他所犯下的罪名不應該只被關1年半，因此再度引來民眾罵聲不斷。

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