疑似接種疫苗致死的馮小妹案家屬26日在新黨市議員參選人陪同下，先到衛福部疾管署抬棺陳情，再到台北地檢署，由前衛生署長楊志良陪同按鈴提告國賠。（杜宜諳攝）

馮小妹家屬等人今天赴疾管署抬棺抗議。（王家瑜攝)

【全程影音】打疫苗致死？馮小妹逝世百日死因未明 家屬抬棺疾管署前抗議

16歲馮小妹去年11月接種新冠疫苗後，疑似出現不良反應，1個多月後不幸辭世，家屬遲遲等不到真相，控訴法務部法醫研究所和衛福部疾管署互踢皮球。馮小妹家屬等人今天赴疾管署抬棺抗議，並遞交陳情書，要求衛福部長陳時中能夠親自看信，馮媽媽痛心表示，檢方認為死因不明而扣留女兒遺體將近4個月，自己至今未能看到女兒的解剖報告書，怒批政府根本是「上樑不正下樑歪」。

馮姓少女去年11月10日接種BNT疫苗後，於11月28日在家出現疑似疫苗接種不良反應，OHCA送三軍總醫院急救，不幸在12月30日辭世。同日檢方以死因原因不明為由，扣留馮小妹遺體，不准家屬火化、探視，在等待遺體相驗過程中，馮媽媽竟又接到戶政事務所的通知，強制她在沒有正式死亡證明的情況下，於今年2月7日將馮小妹直接除戶。

由於馮小妹疑似接種疫苗後出現不良反應，馮媽媽在去年12月13日上網申請疫苗接種受害救濟，皆未獲得回應，今年2月10日，馮媽媽主動致電衛生局詢問進度，才赫然發現，衛生局確實已收到案件，但未依規定進行流程，直到4月8日，衛生局才發函告知家屬已將案件送到生策會。

等待超過百日，3月17日，馮媽媽仍未接獲任何單位致電通知，遲遲等不到遺體相驗，於是主動具狀給檢方詢問案情進度，檢察官才終於在4月14日傳喚家屬做說明，並安排4月19日進行司法相驗，然而對於死因該檢驗哪些項目，法務部法醫研究所和衛福部疾管署互踢皮球，沒有人能給出明確答案。

馮媽媽今天在台北市議員參選人郭榮先等人陪同下，前往疾管署陳情，並遞交親手寫的陳情書，希望陳時中能親自看信。馮媽媽表示，「我的孩子才16歲，打完疫苗就莫名其妙猝死，司法相驗後竟然解剖報告書不能給家屬，政府真的是上樑不正下樑歪！」有非常多受害者家屬求助無門，自己選擇站出來，是因為背後有這些好朋友幫忙，她怒批台灣的司法制度有問題，死者家屬竟然沒有辦法看解剖報告書，需要另起訴訟才可以調閱，這是最不公平的地方。

郭榮先表示，希望衛福部能把疫苗產生的藥害救濟制度，究竟需要檢驗哪些項目、有哪些流程、職權單位是誰，能夠明確地建立制度；不要再有下一個受害者發生，讓家屬徬徨無助、求助無門，「今天是因為馮媽媽夠堅強，很多東西是她一個一個找出來，面對一般無助的人民怎麼辦？他們就選擇放棄了，生命就這樣平白犧牲了。」

馮媽媽強調，自己不是要訴求國家賠償，而是要另起一個起訴，才能看女兒的解剖報告書，「如果要講賠償，我女兒在12月28日簡易庭的時候，已經告訴檢察官我要器捐，我沒有打算要國賠」，但檢察官認為死因不明，認為湮滅證據、有兒虐疑慮，扣留遺體將近4個月，一開始就沒有要國賠，為了那份解剖報告書，才會決定去按鈴聲告。

她也為第一線醫護人員發聲，馮姓少女的5歲妹妹今年5月13日確診，送台大醫院急診，從確診到病房快要16小時，「我真的不知道陳時中到底有沒有去醫院，看看急診醫護人員有多麼可憐，孩子就醫有多麼困難，我真的覺得你是眼睛瞎了，真的可以下台！」