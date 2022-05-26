疑似接種疫苗致死的馮小妹案家屬26日在新黨市議員參選人陪同下，先到衛福部疾管署抬棺陳情，再到台北地檢署，由前衛生署長楊志良陪同按鈴提告國賠。（杜宜諳攝）

【LIVE直播】打疫苗致死？馮小妹逝世百日死因未明 家屬偕楊志良按鈴控告要國賠

前衛生署長楊志良與新黨人士，不滿馮小妹去年疑接種疫苗致死，遺體冰存逾百日，至今死因未明，26日到衛福部疾管署抬棺抗議，楊志良認為國家應作為而不作為，造成馮小妹死亡結果，國家有賠償責任，陪同馮媽媽赴台北地院遞狀請求衛福部國賠500萬元。

楊志良說，家屬另請律師張靜提起刑事告訴附帶民事求償，金額約為300萬元。但張靜疑因確診，因此今天未出席。

楊志良說，國賠及刑事相關訴訟費用，全部都他一個人出，他跟律師團講好，律師團不可以跟悲痛的馮家要錢。而且將來訴訟獲得的國家賠償所得，律師團同意分文不收。

楊志良（陳志賢攝）

楊志良與馮媽媽（戴帽者）（陳志賢攝）

楊志良不改大砲個性，批評我國的藥害救濟SOP全被蔡英文、蘇貞昌、陳時中3人控制。楊志良還感概說，今天來提告，其實只是「告心酸」的，留個紀錄，根本沒用。

楊志良說，馮媽媽是低收入戶，女兒出了這種事，連告別式都不准辦，痛批「這是什麼政府？」

媒體問楊志良，針對前副總統陳建仁指台灣防疫作的不錯的感想，楊志良痛批陳建仁「不要臉」，楊志良說韓國有九成的老人打疫苗，罵說台灣去年疫苗不夠，還不是靠民間捐贈，過程中還被刁難，質疑政府防疫不力。

馮小妹去年11月10日接種BNT疫苗後，11月28日在家疑不良反應OHCA送三總急救，12月30日不治。同日檢方以死因不明為由，不准家屬火化、探視，但馮母等待相驗時，戶政事務所竟於今年2月7日將馮小妹直接除戶，一度造成馮小妹死因不明，遺體冰存逾百日的離譜情況，引發各方關注。