綠稱藍營北市長皆黨國高官後代 蔣萬安：已是民主時代

國民黨昨正式提名立委蔣萬安參選台北市長，遭前民進黨主席卓榮泰批評，稱前市長馬英九、郝龍斌與候選人連勝文、蔣萬安，都是黨國高官的後代，質疑這麼多年北市只能是他們自家小孩。對此，蔣萬安表示，現在已是民主化時代，他參選2次立法委員，也是透過民眾1票1票選出來，不清楚卓為何會有這樣的想法。

此外，選戰潛在對手、台北市副市長黃珊珊的子弟兵陳宥丞批評，現在應該是以疫情為重，國民黨為何選在這時刻做提名。蔣萬安對此未正面回應，但強調2年多來，台灣受到疫情衝擊和影響，最辛苦的就是台北人，如國際觀光客無法來台，讓北市的各項服務業受到嚴重衝擊。

蔣接著說，去年萬華爆發疫情的時候，基層很多民眾脆弱無助，但當染疫的時候，卻被政府指為防疫破口，這讓基層民眾情何以堪，他除了持續關心民眾，且強力監督政府的防疫工作之外，也提出很多的建言，希望成為防疫的台北隊，幫助台北市民、照顧他們的健康、協助反應心聲，替市民安然度過疫情。

此外，由於端午佳節將至，最近地方開始收到蔣萬安寄的端午節粽子，有人認為這恐有賄選嫌疑，畢竟他已經受到黨內提名。他則解釋，一直以來自己都在過節的時候，對於選區議員，感謝他們一直以來為地方的付出和合作，協助共同解決問題，他強調此事行之有年，一直都是這樣做。