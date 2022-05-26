國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長後，民進黨內傳出可望徵召「小英男孩」、新竹市長林智堅應戰。與張同屬國民黨內韓系的立委許淑華直言，林有點被輿論高估，論行政歷練與個人魅力，張形象與表現絕對高於林。

許淑華表示，林智堅形象不錯，實際作為、表現與個人魅力當然都不錯，但整體而言有被輿論高估，林個人條件在民進黨來看，並不算特別優秀，「還是張善政占上風」，但林是蔡總統要力捧的新秀，蔡後續要用多少力道支持值得觀察。

許淑華說，林智堅過去有在桃園市走動，選桃園市長不是空穴來風，現在國民黨徵召張善政後，英派更有立場調整策略，提名空戰對空戰，將來可預期英系會傾全力用文宣戰輔選，藍營過去強勢的陸戰更要團結。

對國民黨桃園整合僵局，許淑華表示，朱立倫提名方式讓很多黨員不諒解，地方也覺得不受尊重，原本有意參選者的支持者也必須花一些時間安撫，後面必須花時間整合，黨主席朱立倫最終要負桃園市長選舉成敗責任，這局應花最多力。

許淑華說，這次提出張善政這麼好的候選人，若黨前副祕書長羅智強與桃園市議長邱奕勝空降與在地力量結合幫助張，桃園這一仗非常有機會。