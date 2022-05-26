宜蘭縣「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」獲經濟部水利署頒發第三屆全國水環境大賞「水樣生活獎」、「公私協力夥伴獎」雙獎肯定，讓原本雜亂無章的高灘地，變身為安全便利的河濱休閒步道。（宜蘭縣政府水資處提供／吳佩蓉宜蘭報導）

宜蘭縣「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」獲經濟部水利署頒發第三屆全國水環境大賞「水樣生活獎」、「公私協力夥伴獎」雙獎肯定，讓原本雜亂無章的高灘地，變身為安全便利的河濱休閒步道。（宜蘭縣政府水資處提供／吳佩蓉宜蘭報導）

宜蘭縣「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」獲經濟部水利署頒發第三屆全國水環境大賞「水樣生活獎」、「公私協力夥伴獎」雙獎肯定，讓原本雜亂無章的高灘地，變身為安全便利的河濱休閒步道。（宜蘭縣政府水資處提供／吳佩蓉宜蘭報導）

宜蘭縣「蘇澳溪高灘地水環境改善工程」於2021年7月完工，總工程耗時近7個月，總經費3千萬元；該工程獲經濟部水利署頒發第三屆全國水環境大賞「水樣生活獎」、「公私協力夥伴獎」雙獎肯定，讓原本雜亂無章的高灘地，變身為安全便利的河濱休閒步道。

蘇澳溪的防洪牆與雜草叢生的高灘地讓民眾望之卻步，都市計畫區內的鎮民長期缺乏綠地遊憩空間；在地人說，小時候常去蘇澳溪玩水、抓魚，今非昔比；於是宜蘭縣政府啟動蘇澳高灘地水環境改善計畫，無論在觀光遊憩、生態保育、循環經濟、節能減碳均透過眾人集思廣益與努力，再生工程才得以華麗轉身。

縣府水利資源處處長李岳儒表示，該工程於2020年12月31日動工，去年7月竣工，共耗時近7個月的時間，總經費3千萬元。

李岳儒表示，在地人盼能恢復過往摸蜆仔兼洗褲的景象，希望優先改善生活汙水、關注河道內石塊與溪床生態及水泥化減量；但地方領袖擔心大雨上游土砂沖刷高灘地，造成河防安全。

李岳儒指出，該工程以宜蘭縣水環境改善現勘，選定蘇澳溪為重點辦理水環境改善河系，經縣府與地方透過60場大小會議、815人次的參與，聆聽地方需求、NGO關注點及考量專業，不斷調整而成的遊憩與生態再生工程。

李岳儒表示，為兼顧生態設計，減量水泥施作材料，用工程餘土取代，改用草坪覆蓋，遂提高綠覆率達81％來增加綠水空間，以弧形親水階梯契合天然河岸弧線，就地取材砌使用溪床石頭推砌藉以保護坡腳穩定，並以節能LED鯖魚造型高燈融入在地特色，讓蘇澳溪河濱休閒步道變安全友善，供親子生態遊憩。

縣長林姿妙表示，感謝經濟部水利署對宜蘭縣政府的肯定，縣府將持續推動水環境改造，盼能促成工程與自然的對話。