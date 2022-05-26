美股25日道瓊指數小漲約192點，台股26日開盤為持平態勢，介於微漲70點到小跌30點。財長蘇建榮26日在立院財委會前受訪時表示，近期全球金融震盪，主要為地緣政治影響供應鏈、全球通膨加劇、中國大陸疫情等因素影響，加上歐美陸續公布升息縮表時程，惟台股量能與台灣經濟基本面仍相當穩健，國安基金將持續觀察。

蘇建榮指出，股市與升息、通膨等息息相關，加上國際之間的運輸價格、原油與能源價格變化也加劇影響通膨情況，而台灣股市近一個月以來日均成交值仍有近3千億元，顯見台股量能仍在，股市結構還算是穩健。

至於全年證交稅收能否達標預算數？蘇建榮指出，估計全年證交稅收應該可以勉強達標預算數1,768億元（日均成交值近3千億元）。

國內經濟雖有物價上漲跟通膨因素，但蘇建榮指出，台灣經濟基本面仍算是相對穩健，像是4月出口規模為414.6億美元，為歷年單月第3高，年增18.8％；另國內投資熱絡，進口資本設備63.3億美元（當月第2高）。

財政部也表示，依照行政院統計，投資台灣三大方案已核准廠商1,193家、金額1.68兆元，創造就業數133,616人；另我國上市櫃公司累計1月至4月營收13.8兆元，年增5.09％，雙創歷年同期新高；而台股4月本益比12.55倍及殖利率4.36％均具優勢，對台股形成有利支撐。

蘇建榮認為，我國國安基金也會持續觀察美股動盪、國際經濟發展、台股量能，以及地緣政治與大陸封城對台商供應鏈影響等因素。

另立院財委會26日審查朝野立委提案娛樂稅修正案，部分立委提案取消娛樂稅。蘇建榮表示，娛樂稅是地方稅，任何地方稅要取消就必須要找替代財源，目前財政部洽詢地方政府，多數皆反對取消娛樂稅，盼立院各委員能希望尊重地方政府意見，尤其部分鄉鎮娛樂稅收雖然僅100萬元，但對該鄉鎮來說卻是很大的一筆預算，財政部也會與地方政府持續思考娛樂稅問題。