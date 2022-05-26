有關美方建議軍售智慧型水雷案，國防部上午表示，沒有建案，國防部長邱國正在立院答詢也說沒有。基於不對稱作戰構想，部分美方學者與官員，力主採購智慧型水雷，我駐美代表蕭美琴上任之初，亦曾公開表示正與美洽談採購智慧型水雷。

另有立委問，美方將提供烏克蘭魚叉飛彈，是否會影響美對我售岸置魚叉飛彈的交貨期程，邱國正說，這是我們的權利，國防部會密切注意。

至於國防部報告將在外離島部署肩射刺針飛彈，邱國正表示，外離島是獨立作戰的範疇，任何能加強自我防衛的武器都會納入考慮，最近外界都很在乎肩射以及刺針飛彈，這兩項軍備各有利弊，不能一味只在意一種武器裝備，好像天下無敵，這是不可能的。

邱國正說，建軍要有主軸，要看自己情況，不能什麼武器都有，好比刺針飛彈，大家都說，難道要大量採購，一人發一枚，當然不可能這樣做。

至於M109A6自走砲與反潛直升機案取消，預算是是解繳國庫？國防部主計局答覆，依規定預算繳回國防部。