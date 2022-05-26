教育部宣布「不提前放暑假」，但台北市及台中市則表示延長遠距教學到6月2日。教育部長潘文忠今天回應，相關校園防疫在以確診個案為核心的狀況下，地方政府和學校可因地、因校制宜，實施遠距教學方式因應。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天審查行政院及朝野立委所提《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案》，針對提前放暑假及各縣市持續遠距教學問題，潘文忠會前受訪做出回應。

為何不提前放暑假？潘文忠表示，依據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，如採平行挪移學期時間提前放暑假，對於畢業生及新生入學銜接權益影響甚鉅，因此，無規劃提早放暑假的做法。

為提供學校防疫，潘文忠說，指揮中心持續提供教育部公費快篩試劑及時配發各縣市運用於各級學校（含幼兒園），預計5月27日再配發60萬劑至各縣市，累計配發270萬劑次，後續每週將持續配發。

潘文忠進一步指出，因應各級學校投入防疫工作人力，國教署已於17日行文各縣市政府說明，110學年度第2學期對各地方政府之各項評鑑、訪視暫緩辦理。此外，教育部已爭取獲行政院支持，目前規畫補助大專以下各級公私立學校（含幼兒園）學校人員防疫作業加班費。