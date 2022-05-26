台灣高鐵公司今（26）日上午召開111年股東常會，董事長江耀宗表示，歷經疫情洗禮後，必須讓開源節流成為台灣高鐵DNA的一部分，作為公司在追求穩健經營、永續發展及因應變局時的堅強基石。台灣高鐵公司已完成下一個五年中長期計畫(2023-2027)的策略方向制定，將在第一個五年計畫所創造的卓越基礎上，更加積極落實ESG並強化公司治理，提供安全、優質及創新之旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。

台灣高鐵股東會今日通過110年度營業報告書、財務報表及110年度盈餘分派承認案，以及「公司章程」、「股東會議事規則」、「公司治理準則」及「取得或處分資產處理程序」四項修訂案；截至110年底，台灣高鐵公司可供分配盈餘達新臺幣71億951萬餘元，每股分配現金股利0.758元。

江耀宗表示，儘管疫情衝擊，公司上下依然力行開源節流；自105年迄今持續提前清償聯貸本金，有效節省利息支出、降低財務風險並提升獲利，維修物料本土採購比率5年倍增的目標更提前達成。雖111年疫情對公司影響程度未明，台灣高鐵公司除落實防疫措施、為旅客打造安心的乘車環境外，更將持續力行開源節流、精進各項營運與服務措施，強化公司體質。

江耀宗說，在供給面，導入智慧化科技、強化維運效能，以確保服務品質；在需求面，透過提升離峰班次產值、優化票證使用便利性、強化數位客服、加強與運輸同業合作及旅遊異業結盟等策略，精進營收管理效果。同時，也將密切觀察疫情發展，接續110年之策略，適時推動旅運振興方案，在邊境管制的環境下，提升高鐵數位服務與票務銷售便利性，並發展會員經濟，以確保公司經營成果。