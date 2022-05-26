水泥龍頭廠台泥(1101)今(26)日舉辦股東常會，董事長張安平指出，俄烏戰爭、疫情、通膨等等影響，今年是近10多年來經營最困難的1年，所有的烏雲層上仍會有絲絲的光點，相信只要方向對的話，總是會雲開見日，近年台泥轉型發展為低碳水泥、資源循環、綠色能源的公司，未來仍將會迎來樂觀希望。

張安平說，近半年來世界烏雲密布，無論是歐洲的俄烏戰爭或是亞洲台灣的疫情嚴峻，亦或是全世界各大宗物資供應鏈的破斷，造成了一部分世界上的食物短缺及通膨現象是20~30年最高1年，也造成了大家對未來不確定性的看法對未來有些悲觀。對台泥而言，也是近10多年來經營最困難的1年。

台泥今年經營壓力十分嚴謹，張安平解釋，台泥首季在大陸區水泥銷售價上漲18%，但是煤價卻飆漲了195%，目前還在上漲當中，造成獲利的侵蝕，加上在大陸水泥消費快速減少，今年獲利壓力很大。他說，台泥在過去5年的佈局已初步展現成果，包括NHOA、台泥儲能、能元等等，未來隨著能源案場陸續建置完成，獲利進來後，毛利就會上升。

台泥在低碳水泥部份，台灣和大陸廠區的替代燃料使用量，2020年為1.4萬噸，2022年預計將達到40萬噸、2023年更達到130萬噸；而替代煤炭減碳量也將由2020年的1.1萬噸，增加至2022年為30萬噸，2023年上看100萬噸。