連鎖餐飲集團王品(2727)股價受兩岸疫情升溫影響拉回，12日下探100元的近1年半低點，近3月拉回近3成。近日股價跌多回穩，今（26）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.61％至113元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。三大法人本周迄今買超41張。

王品在台灣事業群維持暢旺、降低受疫情衝擊的中國大陸事業群影響下，2022年首季合併營收46.81億元，季減7.11％、年增0.8％，創歷史第三高。歸屬母公司稅後淨利1.22億元，雖年減10.27％、但季增達57.73％，每股盈餘1.62元，雙雙回升至近1年高點。

受疫情升溫影響，王品2022年4月自結合併營收11.45億元，月減13.72％、年減達22.49％，為近9月低點。累計前4月自結合併營收58.16億元，年減5.96％。其中，台灣事業群43.11億元、仍年增5.56％，續創同期新高。中國大陸事業群15.05億元、年減28.37％。

展望後市，王品評估台灣疫情升溫應為短期干擾，仍按計畫持續展店、開設新品牌，如4月開出全新燒肉餐酒館「最肉」，5月初於南、北同步開出鍋物品牌「青花驕」、「尬鍋」新店，旗下各品牌亦推出外帶限定餐點，力拚降低營運受疫情衝擊程度。

同時，王品不忘關注公益，鑒於全台血液庫存仍偏低、疫情吃緊的雙北血液庫存量僅剩4天，又以A、O型血最缺，王品旗下西堤牛排捐出2萬份英式炸魚兌換券號召熱血民眾，即日起至28日到台北、新竹、台中捐血中心指定45處捐血站完成捐血即可領取兌換券。

為讓消費者聚餐「卡安心」，王品旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等全台132家餐廳，聯合推出秀出完整三劑疫苗施打證明，即可享餐點招待、消費折扣等優惠活動，鼓勵已施打三劑疫苗的人，到店安心打牙祭。