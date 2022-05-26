國民黨昨天通過提名前立委謝國樑參選基隆市長；民進黨、民眾黨雖然尚未完成提名，但立委蔡適應、邱臣遠被點名是熱門人選，基隆市長選情可望形成「三腳督」。對此，邱臣遠今天表示，基隆是故鄉，他不怯戰，也不避戰，現階段先把疫情守好，提名相關作業尊重黨中央決策及機制。

邱臣遠指出，擔任立委後地方服務不曾間斷，縣市長提名黨內後續會有討論，他的態度是，不避戰跟不怯戰，會持續做好地方服務，朝爭取更多市民認同努力。

面對基隆市長選舉可能形成「三腳督」，邱臣遠分析，從台灣民意基金會最新民調顯示，藍綠政黨支持度都在下滑，唯有民眾黨支持度上升，其中，中間選民達到3成，顯見民眾厭惡藍綠惡鬥，期待新的政治思維，也因此民眾黨基隆市議員提名策略，以有專業領域的政治素人為主，希望年輕人願意回到基隆服務。

本土疫情延燒，基隆市疫情嚴峻，邱臣遠指出，基隆市民確診率12％，全國最高，染疫致死率也超過千分之1.02，排名全國第四，林右昌市長卻表示，這是因為基隆憶情走在全國前面，要大家在耐心觀察幾天，民眾黨看不下去，今天宣布成立基隆民眾防疫小組。

基隆民眾防疫小組針對獨居老人、榮民提供送餐服務，協助每天基本飲食需求，同時提供100劑快篩試劑給急需的民眾先行借用；近期掀起防疫保單之亂，產生保險爭議，因此將提供民眾免費法律諮詢；另外，許多民眾確診卻無親友協助領藥，將會協助領藥跟送藥。

邱臣遠呼籲政府，保留緊急醫療照護人力負責中重症病人照護，研擬提供12歲以下孩童及65歲以上長者公費快篩試劑，並盤點遠距醫療量能，提升居家照護關懷和視訊診療即時性。