結婚生子後生活開銷繁重，不少人為了養家餬口，會在工作之餘兼差。不過日前一名人妻匿名抱怨，表示丈夫月薪3萬多，加班的話可以到4萬，當初懷孕時，對方告訴她「錢的事情不用擔心」，但丈夫最近已經許久沒有加班，也不願兼差，只能靠3萬養活一家4口，自己一個月只能拿到1萬元生活費，忍不住崩潰直呼「我到底還要多悲慘？」

原PO在臉書粉專《靠北婚姻2.0》PO文透露，丈夫的公司已經許久未加班，加上原PO的女性友人透露，自己的老公有另外兼差貼補家用，原PO便趁機詢問丈夫是否有意願兼差，但丈夫卻表示「錢太少就不要」，讓原PO忍不住直言「總比你在家沒錢的好吧？」結果丈夫不甘示弱冷回「妳也可以去找兼差啊」，讓原PO心涼了一半。

原PO表示，當初懷孕時，丈夫向她承諾「錢的事情不用擔心」，如今自己要照顧兩個小孩，加上最小的孩子未滿一歲，只能在家當家庭主婦，每個月只能靠1萬元的生活費持家，但丈夫卻要她去兼差，讓她相當灰心，「瞬間覺得我到底嫁給你幹嘛」。

原PO接著說，過去兩人為此吵架時，丈夫表示房租、水電、車貸等支出就將近3萬，所以沒辦法再多撥出預算給她，自己為了省錢除了使用月亮杯之外，小孩也用布尿布，忍不住直呼「我到底還要多悲慘？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少人心疼原PO的遭遇，「結婚前的話最好別相信太滿，靠自己才是對的」、「女人經濟不獨立，就很容易被看低」、「這樣還敢生兩個勇氣可嘉」；不過也有人認為，夫妻共同努力才是真諦，「現在不是雙薪家庭很難生活」、「千萬別覺得在婚姻裡是誰為了誰，大家都在同一條船上啊，夫妻是共同的，大家都應該努力」。