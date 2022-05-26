甫被國民黨正式提名出戰北市的立委蔣萬安，最新兩份網路民調結果卻差距懸殊，其一說他大勝衛福部長陳時中、北市副市長黃珊珊，另一份又說他小輸陳時中10％。他表示，民調都是起起伏伏，也會有相關效應，都是參考，現階段最重要的是怎麼在疫情期間照顧民眾，幫民眾解決問題，了解基層百姓心聲。

蔣萬安在歷經確診隔離後，出關首日就獲黨內提名參選北市，今日的第一個行程更來到北市聯合醫院中興院區，參與愛心物資捐贈儀式。他說，現階段疫情還是非常嚴峻，他一直以來都在基層了解民眾心聲、幫忙解決問題，近期也有不少人反映政府防疫作為不令人滿意。

蔣萬安說，由於疫情衝擊造成百業蕭條，很多攤商店家向他反映，說現在客人不只減少，業績更是掉到只剩一成，呼籲政府應趕快提出相關紓困振興方案。他說，今年雖然沒有升3級，但是百姓受到衝擊影響比去年還更嚴重，他會持續關心、監督政府的防疫工作，也希望接下來趕快幫基層民生產業的紓困振興提出建議。

在蔣萬安獲提名後，一份最新民調顯示，蔣若對上陳時中、黃珊珊，將以51.35％遙遙領先黃的16.22％、陳的10.84％，但也有網路民調說，蔣的民調目前還小輸陳10％。

對此，蔣萬安認為，民調都是起起伏伏，也會有相關效應，對他來說都是參考，但現階段重要的是，怎樣在疫情期間照顧民眾、解決問題，了解基層百姓心聲，他近期也和醫界很多的專家學者來請，也對指揮中心提出很多建議，各部會也正在進行，他重申接下來更會關心民生產業的相關紓困振興方案，趕快為基層百姓給予相關協助。