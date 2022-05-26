58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」，兩人在庭上的種種表現都被拿出來討論，甚至全程直播開庭內容，成為時下最多人討論的官司案件，雙方預計在27日結束辯論。安柏赫德律師拿出簡訊證據，表示強尼戴普多次傳訊息給身旁友人，內容都是在羞辱安柏赫德。

安柏赫德律師25日在法庭上交出新證據，聲稱這些內容是來自強尼戴普發出的簡訊，這些訊息被傳給好萊塢知名經紀人克里斯蒂安卡里諾（Christian Carino），克里斯蒂安卡里諾也是強尼戴普的經紀人，強尼戴普發訊息寫下：「安柏赫德很快就會得到全世界的羞辱。」

當時似乎是強尼戴普跟安柏赫德離婚之後，安柏赫德轉而與特斯拉的總裁伊隆馬斯克（Elon Musk）交往，強尼戴普稱伊隆馬斯克是「軟體動物」，更寫下「我迫不及待想要讓這個浪費我精液的傢伙離開我的生活」、「我對那個50美分的脫衣舞孃吹氣的時候，我不會用他X的手套碰她。」，安柏赫德的律師在法庭大聲唸出這些內容時，安柏赫德在底下偷偷拭淚，似乎被觸動了情緒。

安柏赫德在法庭上與律師互動。（圖／美聯社）

強尼戴普的簡訊再度成為呈堂供證。（圖／美聯社）

安柏赫德律師提出強尼戴普曾傳訊給助手史蒂夫杜特斯（Steve Deuters），對話中表示「莫莉的陰道完全是屬於我的」、「我今晚難道不應該直接闖入並移除它的鉸鏈嗎？」，以此來證明強尼戴普不尊重女性的作風，不過強尼戴普表示：「這些不是我寫的，我也不認識叫做莫莉的女人。」