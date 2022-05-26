楊丞琳和李榮浩2015年公開戀情，2019年7月李榮浩生日時向楊丞琳求婚成功，同年9月領證，最近楊丞琳在節目中坦言自己原本是不婚族，也沒料到李榮浩會求婚，由於這段關係很穩定，所以李榮浩求婚時她便一口答應，一旁來賓好奇問那李榮浩為何會求婚？楊丞琳鬆口，起因是李榮浩當時終於在北京有了自己的房子，便決定成家。
楊丞琳和李榮浩3年前領證結婚，當時楊丞琳澄清不是一時衝動才領證，辦手續前需要準備很多資料，她也挑明自己是有「三不一沒有」原則的人，即是「不辦海島婚禮、不丟捧花、不找花童，也沒有伴娘」，一切簡單就好，婚後兩人不急懷孕生子，近年楊丞琳則常飛到北京跟老公團聚。
最近楊丞琳在節目《燦爛的前行》談到婚姻問題，她鼓舞來賓38歲沒結婚也沒關係，笑說：「我現在就38歲，給你們一個信心」，卻被吐槽已經結婚哪有資格當範例，楊丞琳則鬆口：「就對方求了我就結」，她強調原本是打算此生不婚的，沒想到李榮浩會開口求婚。
楊丞琳進一步透露，李榮浩當時會決定求婚，是因為在北京買了房，她原以為這段感情應該就這樣走下去，不會考慮婚姻，節目中喬欣好奇問那為什麼會答應結婚？楊丞琳坦言過去別人告訴她「妳遇到了就知道了」，但她當時覺得這答案很敷衍，直到遇到李榮浩才知道是真的會有這種感覺，她還打趣提議跟喬欣交換聯絡方式，「如果妳知道了的那天妳要跟我說『我知道了』」。
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