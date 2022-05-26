國民黨18日徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引起地方反彈，2次突襲式拜會議長邱奕勝皆無功而返，今（26日）雙方將在桃園市議會見面。對此，民進黨立委鄭運鵬以汽車廣告台詞酸說，「你終究要開歐洲車，為何不一開始就開！」終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做呢？

鄭運鵬表示，政黨政治即使內部再不愉快，禮貌會面是遲早的事情，只是國民黨突襲提名的做法對地方前輩太不禮貌，才搞得如此不愉快，任何人面對如此不被尊重的對待都會有情緒。

此外，張善政的行為就如廣告所講「你終究要開歐洲車，為何不一開始就開！」，他在一開始接受主席朱立倫的邀請參選，在第一時間就該想到要尊重在地國民黨前輩。終究要做的禮貌拜會，為何不在提名前就去做呢？

鄭運鵬表示，一位不會體貼自己黨內同志的人，未來也很難期待他懂得體貼桃園市民的需要。這是最基本的做人處世問題，國民黨高官的高傲本性在一開始就露餡了，如果在1個月前就碰面，今天也不會鬧出這麼大風暴。

鄭運鵬也說，以一個觀察者角度看待國民黨，當初羅智強議員意志很堅定地要到桃園參選，國民黨以不歡迎外來空降理由來排斥他，最後又找一個張善政空降桃園，還是從更遠的花蓮來，這些都是國民黨自打嘴巴與不近人情地方，做到這種地步都是不必要的代價。