勞工局媒合銀髮特攻隊助大樹區農場採收玉荷苞。（高市勞工局提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄市銀髮人才服務據點。（洪靖宜攝）

每年5月中下旬是大樹區玉荷包盛產期，產季只有短短2週，採收期人手需求量大，常常發生缺工困擾，去年才成立的高雄市勞工局銀髮人才服務據點，順利招募30位中高齡工作者組成「銀髮特攻隊」協助採收荔枝及包裝作業，也讓退休長輩有份短期工作，賺零用錢。該據點從去年成立至今已成功媒合410位高年級生重返職場，拓展人生職場第二春。

玉荷包一年只有一產，且收成期非常短暫，通常得在2到3個星期結束，而農村因人口流失致短期支援農務勞動人口逐漸減少，每年都會上演玉荷包搶工大作戰，總是讓各農場頭痛不已；高雄市銀髮人才服務據點號召55歲以上高年級生組成銀髮農務特攻隊，在5月份期間協助採收和包裝。

參與這次採收工作的梁大哥表示，退休後因為體力與能力都還可以勝任一些工作，本來是跑外送，這次看到銀髮據點臉書揪團號召銀髮族採收玉荷包，第一時間就報名了。他分享，其實退休後再工作，主要還是要考量體力，若有短期、部分工時或兼差的工作，算是生活小確幸。像這次採果還能飽覽大樹田園風光，而且薪資福利也不差，農場供中餐跟茶水，採收論件計酬，正常作業一天可達4位數工資不是問題。

農場負責人許老闆表示，荔枝採收工必須早起，採收工作較枯燥，年輕人不願意投入，但其實採收、揀選及包裝工作難度不高，工期又短，很適合身體硬朗的退休族來打工，農場第一次透過高雄市銀髮人才服務據點招募人力，很快就徵到足夠支援人力。群高年級生雖然都是新手，但穩定性高、細心度夠，經過半天的農務訓練，很快就上手，也成為支援農民出貨不可或缺的好幫手。

高雄市銀髮人才服務據點針對55歲以上或退休欲再就業者服務，為銀髮族量身打造職缺，開發彈性工時非典型工作機會。實際來到位在高雄捷運前鎮高中站的高雄市銀髮人才服務據點，環境小而巧，現場恰巧就有前來找工作的民眾正在詢問，輔導員廖桂芬說，求職者到據點後會先填寫求職登記，再由輔導員一對一諮詢，針對過去工作經驗，了解現在想找工作的目的，有些人是因經濟需求，或是退休族想賺零用錢，甚至也有疫情關係被資遣要找新工作。

據點從去年9月成立迄今，已提供2445人次求才求職服務，成功媒合410位高年級生重返職場。除今年5月份玉荷包快閃採收外，去年10月左營菱角產季，也與舊城在地農家合作，成功媒合15位銀髮人力投入為期2個月的剝菱角臨時工。

據點也歡迎同樣面臨密集勞動力需求農場主與銀髮據點聯絡，據點提供一站式「一案到底」客製化的媒合服務，加強與高雄6個就業服務站資源連結，協助農場主尋找潛在農業補充人力。