財政部長蘇建榮今日表示，房市是否回歸比較理性的階段，後續還要觀察，但可能也不會回到過去那個非常熱絡的景況。

蘇建榮到立法院備詢，立委林德福關心，央行公布4月五大銀行的房貸減少？是否代表景氣下滑？對於房市的看法。

成交率相對下滑來看，貸款資金需求相對減少但是未必代表經濟下滑。房市的問題除了需求面的問題，還有供給面，項是原物料、鋼鐵上漲和人工成本，建商推案有一些遲疑，但是不能說明經濟走入衰退。

蘇建榮表示，過去幾年房市發展比較繁榮，未來房市是否回歸比較理性交易情況，後續要觀察，但是相對也不會回到過去非常熱絡的情況。

自從央行提出選擇性管制和金管會調高房貸風險係數，各行庫可承貸土建融、房貸量確實會下降，而央行的的管制措施還在，房貸量的成長還是會受到影響。

政府政策主要目的是合理化、不要過度投機炒作，健全房市結構的發展，但蘇建榮強調，雖然有人說「房市是經濟發展火車頭」，惟房市的發展未必與經濟有高度連結，如果房市過度成長、若房市有不合理上漲，反而造成經濟泡沫化的兩方面說法。