水泥龍頭廠台泥(1101)今(26)日舉辦股東常會，董事長張安平指出，未來能源關鍵就是電池。台泥2020年的電池生產量僅4600多萬顆，2021年在高雄小港建置新廠，2023年首季第一期工程可望投產，2024年的產量有會達到2.16億顆。

台泥2021年在全球的停能累計建置量為100MWh，2022年將達到400MWh，2023、2024年目標各為1400、2900MWh。張安平說，台泥NHOA儲能案場遍佈26個國家，南歐並有最全球最大的虛擬電廠。

張安平說，生活在現在21世紀的我們，身處在一個前途未知和不確定的世界，其風險度不比十五世紀大航海時代來得少，雖然今天我們對世界的了解已經多了很多。

但是一個沒有道理的戰爭造成無數無辜百姓的死亡以及現在全世界資源和能源缺少。再加上一個世界性的傳染疾病爆發，三年來造成幾百萬人的死亡，也增加廢棄物塑料無所不在，而且突然能源缺少更惡化了二氧化碳的排放，導致地球進一步暖化等等的問題，造成了對人類未來的生存極大的威脅。

在這個時代須要喚醒一種以整個地球尺度來看的共存感，一種心思的全球化，面對疫情、面對氣候、面對更為理想的社會，每一個人用以思考的主詞都需要一種認知的再造。不再是「我」，而是「我們」。

台泥正進行活化資產，包括小港資產現在已規劃為電池廠；台北基隆路5835坪土地，活化後將興建2萬4314坪城市綠色山谷，竹東廠也正在重新打造一個新市區，將建置竹東指標生活圈。在中國大陸部份，也在杭州已動工興建杭州營運中心--公亮大樓，2024年初完工，將成為辦公、百貨、商場綜合大樓。