國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。黨主席朱立倫曾說，羅智強不受地方歡迎；黨秘書長黃健庭也曾言，地方一面倒認為羅很弱、民調低。退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰則指出，過去地方討厭羅空降，但現在羅角色已不同，羅成了「討厭朱立倫」的集合體，所以羅日前在中壢仁海宮開記者會，現場就匯集了國民黨立委魯明哲與8位藍營議員，場面盛大。

于北辰25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，桃園市長這一局，朱立倫把魯明哲踹開、把羅智強壓扁，又把張善政就這麼丟來，這種手法是註定要失敗的。羅本來因為想空降而被地方討厭，但如今羅角色已不同，桃園泛藍有個最大公約數叫「討厭朱立倫」，現在「支持羅智強就是支持討厭朱立倫」，故即便羅已辭去台北市議員成失業人士，身邊的政治人物卻愈來愈多。

于北辰指出，桃園泛藍日前在中壢仁海宮陪羅智強開記者會，現場就聚集了立委魯明哲與8位國民黨議員，還不包括黨籍議員參選人等，可謂「一呼百應」，場面非常熱烈，這是張善政被徵召前絕對看不到的畫面，因為國民黨不會有這麼多人挺羅，但相信未來還會有更多人跑去挺羅。

不僅如此，于北辰更直言，桃園市議會議長邱奕勝個性算是內斂，不太會願意直接站出來跟朱立倫對槓，但這些民代一肚子「鳥氣」無處抒發怎辦？就只能透過「挺羅智強」來表達對朱的反感；張善政則是隻「誤入叢林與桃花園的小白兔」，非常可憐。