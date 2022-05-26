新冠肺炎本土疫情延燒，至今停留在單日八萬多人確診，持續處於高原期，如今演藝圈陸續傳出藝人確診，58歲本土劇女星呂雪鳳就曬出2條線的快篩試劑和PCR陽性通知，但她表示多日來都沒出門，不曉得究竟是如何確診。

呂雪鳳近期受到疫情影響，一連推掉20多部戲約，沒想到昨(25日)先在臉書表示：「我有了」，立刻引起網友關注，接著便曬出2條線的快篩試劑後，又在留言區貼出到醫院做PCR檢測的陽性通知，接著疑惑表示：「20幾天沒出門，到底跟誰有的？」更強調家中同住親屬也沒人確診，直呼：「這才叫來源不明」，不解自己究竟是因為何途徑遭到感染。

對此，網友紛紛留言：「這個傳染源真的很奇怪，我爸一個人住，他沒出門也是染上了」、「大家都要與病毒共存了，吃飽睡飽喝飽免疫力就有了」、「外出購物或是外送到家、包裹上，都有可能」、「廁所管道間或者外送的食物包裝」、「我也是上班家裡兩個地方，但也莫名確診，只能說，我們都是天選之人」。