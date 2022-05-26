本土疫情不斷升溫，先前有研究指出，男性染疫後生殖器恐縮水，讓不少人心驚。一名男網友昨透露，他確診痊癒後生殖器疑似出問題，每次洗完澡不久下體就會飄出異味，讓他不知道該怎麼辦，也不確定是不是因為20天沒打手槍所致。對此，泌尿科醫師程威銘則說，長時間沒射精恐讓攝護線與儲精囊的液體過度累積、滲漏，但也可能是天氣悶熱、清潔不乾淨導致怪味出現，建議有疑慮還是快就醫。

一名男網友昨在PTT上發文表示，他上個月確診，這個月初痊癒，卻發現自己的生殖器出現以前沒有的問題，洗澡完沒過幾個小時，內褲就會傳出前列腺液的味道，後來發現味道最濃的是右邊的胯下。

男網友崩潰地說，他先前曾發文提到，總是會聞到自己的胯下傳出魷魚羹麵的味道，沖洗乾淨之後，沒隔幾個小時就又有味道，但因他已割過包皮，之前因包皮不易清潔導致的異味問題早已解決。

男網友指出，最近他很忙也都沒有性慾，已經將近20天沒有打手槍，不知道這樣會不會有影響，也想求助廣大的網友們，請問這樣的狀況有需要去看醫生嗎？

貼文引起網友熱議，「沒事，反正也用不到」、「20天累積太久了」、「自己覺得有問題就趕快去看醫生」、「20天沒打手槍的問題非常大欸」、「生殖器發臭有高機率是細菌感染了，不看醫生還在等自然好？」

根據《三立新聞網》報導，泌尿科醫師程威銘指出，長時間沒射精恐讓攝護線與儲精囊的液體過度累積，因此只要腹部用力就可能有液體滲出，沾到內褲或會陰部，導致異味產生。又或者是潮濕的梅雨季加上沒做好衛生清潔，也可能會悶出怪味道，若遲遲無法改善，建議還是就醫尋求協助。