「第57屆坎城影展」於法國時間5月17日正式盛大展開，現場聚集了眾多好萊塢大咖明星前來共襄盛舉。其中，這次靠著新電影《嬰兒轉運站》（Broker）受邀出席的南韓國民女神IU（李知恩）也在近日抵達法國，還被粉絲拍到現身街頭的私下模樣，火辣穿搭引發關注。

由日本知名導演「是枝裕和」執導，並由宋康昊、姜棟元、裴斗娜、李周映、IU等多位實力派大咖演員聯合演出的韓國電影《嬰兒轉運站》，將在第75屆坎城影展上首映，一同討論日、韓棄嬰問題。主要演員除了因拍攝工作無法抽身的裴斗娜外，IU、姜棟元、李周映及導演是枝裕和等人都已陸續抵達法國並在網路上報平安。而IU準備前往現場與其他演員接受媒體採訪時的「上班路」，也被眼尖的粉絲認出，並拍下她現身法國街頭時的狀態。

照片中，只見IU在工作人員撐傘遮陽的引導下，快速的穿梭在法國街頭，而當天她穿著一件黑白拼接的削肩造型上衣搭配黑色長褲與跟鞋，整體造型看起來俐落又有型，不過等她一轉過身，才發現上衣的背面只剩一半，使她在太陽下性感的雪白香肩及蝴蝶美背一覽無遺，令網友看了直呼「IU生圖也好美」、「這套真有女人味」、「IU真的很漂亮」、「美女怎穿都是美女」、「愛了愛了，喜歡這套造型」意外受到網友一致好評。