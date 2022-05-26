南韓人氣女團Apink成員各個外貌亮眼身材火辣，其中孫娜恩近來轉型演員，接演《幽靈醫師》收穫大批人氣，亦受到時尚圈青睞，近來她接下精品包包拍攝，登上女性時尚雜誌，可見她穿上白色比基尼露出完美胸型，一大截鉛筆蠻腰完整展現，選擇清涼感在泳池拍攝，優美地擺弄她的四肢，頗有股夏日到臨的消暑感。

Apink成員孫娜恩，日前登上時尚畫報拍攝，拎著幾款高級包款，以泳池為背景拍下多張照片，白色比基尼照尤其吸睛，可見上半身裡面是比基尼，外面是純白色女西裝外套，顯出性感的都會女性感，孫娜恩就這麼斜躺在泳池岸邊，卻又不完全趴下，巧妙用一隻手撐起身體，白色緊身裙下的白皙玉腿也全數展現。

另一組照片中，孫娜恩高坐在泳池內部檯子上，先前的白色西裝已不在她身上，同樣是比基尼和白色緊身短裙，由上看向下方，身體略微向前傾斜，雙手擺放至兩條美腿之間，流暢而靈動的身體曲線無比優美，泳池的池磚等室內裝潢又是淺色，給人一種柔和卻帶勁的氣氛，再看向身旁的黃色包款，替畫面給了關鍵一筆。

孫娜恩在接下來的幾張畫報中，她在泳池間四處走動，有的靠在玻璃牆面賣弄春光，有的抬起腳來高舉包款，有的和池外的建築合影，最後一張則回到池邊坐在沙灘椅子上翹起腳來。孫娜恩優美身體都能清楚看見。除此之外，這些畫報概念總有種高調奢華感，聰明選擇以泳池做背景也賦予包款夏季商品的意涵。