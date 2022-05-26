近年教育部推動如12年國教新課綱、考招新制多項重大政策，使許多家長心急如焚，擔心孩子無法跟上趨勢，為了補強子女的課業，許多人會尋求坊間複合型輔助教材，但消費爭議日漸增生，據統計，2016年起每年均有上百件爭議，且金額動輒上看數十萬元，受害家庭更多是新住民或弱勢家庭等。

據地方政府消費保護官反映，教材業者常以偏遠地區或弱勢家庭為行銷對象，勸誘家長購買長達數年高價教材，但契約往往不盡詳實，甚至沒有退費條款，部分更涉嫌詐欺。

樣態包括自稱服務公職、假藉公益或專業人士等名義，使家長誤以為是相關機關所合作、推薦或補助經費教材，強調比補習班便宜，還有課程諮詢服務，強化家長對教材的期待，使其衝動而購買，但往往諮詢還要額外付費，宣稱教材均配合12年國教新課綱，但實際可能為已過時版本，如強調可以優惠價購得全年級(國小6年或國、高中3年)教材及課程輔導，卻未告知通訊或訪問交易之解約權規定；標榜可分期付款，卻隱瞞實為向資融公司辦理貸款。

行政院消保處參議蕭素雲表示，這些輔助教材廠商有嚴重的廣告不實、契約揭露不清等問題，如果消費者簽下資融公司貸款，就算要退費但資融公司仍會持續追償，且受害者多為弱勢家庭、新住民等，為導正交易秩序，維護消費者權益，指定教育部擔任「中小學學生課業學習輔助教材（含紙本及數位等模式）」的中央目的事業主管機關，除了訂定定型化契約應記載及不得記載事項外，也要透過學校宣導。