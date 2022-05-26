一名男網友去年因疫情影響收入，當時房東阿姨提出「陪吃飯免租金」的提議，他答應之後，兩人至今僅純吃飯，關係單純，但房東阿姨日前約突然約他去泡溫泉，讓他擔心恐會大事不妙，心急上網向友人求助，對話紀錄曝光在網路上，掀起網友熱議。

這名女網友在社群平台《Dcard》心情板發文，透露她的前男性同事去年受疫情影響，沒錢繳房租，當時與房東阿姨談降租事宜時，房東見男同事斯文有禮，就霸氣讓他免租，唯一要求是偶爾陪房東吃飯，至今兩人都純吃飯，無發生過夜等不正當關係。

原PO說，結果日前房東阿姨傳訊息給男同事說，「姊姊下禮拜要去礁溪泡溫泉給你報名好了，我們一間」，男同事聞言回應一個眼眶含淚的貼圖，表示這決定太突然，但阿姨回覆，「不用擔心啦，姐姐付好了，你負責玩」，讓男同事嚇得不知如何應對，也害怕赴約泡溫泉恐會發生超出「吃飯」的互動，才緊急找上她詢問有何方法可解套。

男網友突然被阿姨揪去泡溫泉，讓他哭笑不得。（翻攝自Dcard）

男網友不知道怎麼回應房東阿姨，只好緊急找上朋友求助，直說房東他實在「吃不下去」。（翻攝自Dcard）

文章曝光後，火速引起熱議，不少網友笑歪回應，「當自己是陽具人吧～忍一下就過去了～」、「沒問題的～不要跟錢過不去啊～阿姨有鈔能力，阿姨我不想努力了，過完夜遺忘汁喝一下」、「跟他說一夜很快的」、「叫他出來工作一下，他就會去泡溫泉了」、「翻身的好機會還不把握」、「求後續！」