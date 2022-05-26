今天在大聯盟場上洋基以2：0險勝金鶯，目前仍以31勝13敗的戰績傲視全聯盟，此戰雙方形成投手大戰，洋基派出JP Sears先發，這是他本季、也是生涯第二度登板，他繳出5局無失分的精采表現，成功拿下比賽勝投，至今他的自責分率還是0，表現相當出色，也是洋基未來的希望。

Miguel Andújar opens the scoring in the 4th!



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Sears在4月16日對金鶯小試身手，投1局無失分，今天則擔綱先發投手大任，投5局僅被敲3安打沒有失分，送出5次三振2次保送，此戰他一開始就遭遇亂流，先對金鶯外野手穆林斯(Cedric Mullins)投出保送，之後對方上到二壘，好在Sears連續解決3人度過危機。

第2局他仍有狀況，上場就被擊出一壘安打，隨後又對前洋基選手歐多爾(Rougned Odor)投出保送，造成一二壘有人局面，但他還是穩住氣，製造平飛球接殺，之後再秀一次三振，展現大心臟，接下來3局他越投越穩，並在4局製造三上三下，投完5局結束先發任務。

而洋基打線在第4局得分，生涯專打金鶯的「獵鷹高手」托瑞斯(Gleyber Torres)於壘上有人時擊出一壘安打，隨後左外野手安杜哈(Miguel Andujar)接力敲安拿下首分，安杜哈隨即在下一打席啟動盜壘，金鶯捕手傳二壘沒到位讓球往後溜，在三壘的托瑞斯逮到機會回本壘得分，取得2：0領先。

Miguel Andújar tests Adley Rutschman's arm...



The throw went into centerfield as Gleyber Torres comes into scorepic.twitter.com/uXB890uC6V — Yankees Videos (@snyyankees) May 26, 2022

5局Sears下場後洋基派出牛棚大軍堅守比賽，新人Ron Marinaccio打頭陣，接著依序是盧特奇(Lucas Luetge)、卡斯卓(Miguel Castro)、荷莫斯(Clay Holmes)，他們合計投4局被敲2安打沒有失分，送出6次三振1次保送，最後上場的荷莫斯也拿下本季第5次救援成功，本季投23.2局僅失1分，自責分率是漂亮的0.38。