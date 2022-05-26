台灣女人連線與立委林淑芬國會辦公室今（26日）在立法院舉行「處女膜正名」記者會。（葉書宏攝）

台灣女人連線與立委林淑芬國會辦公室今（26日）在立法院舉行「處女膜正名」記者會。台灣女人連線理事長黃淑英表示，於今年4月至5月間進行「處女膜正名一起來」連署，共有41個團體參與，此外，網路民調結果顯示有88.93％贊成重新命名「處女膜」，盼政府後續要有具體行動，「器官命名不該存有價值觀！」

黃淑英表示，台灣女人連線與林淑芬委員辦公室於3月30日曾舉行記者會呼籲政府應就「處女膜」改正名稱，同時進行「處女膜正名」徵名及連署行動，讓社會有更多討論及瞭解。

台灣女人連線祕書長陳書芳說，「處女膜正名」網路徵名行動，共有1200人填寫問券調查，其中88.93％贊成重新命名「處女膜」、6.31％不贊成。贊成重新命名者中38.9％認為應該正名為「陰道冠」、27％認為應改為「陰道膜／陰道前膜」、支持改名為「陰道瓣」者占15.76％。

調查填答者生理女性占76.97％，生理男性佔19.51％，不便透露性別或其他者占3.52％。此數據顯示女性對於自身權益的關注及重視，也更願意付諸行動。

黃淑英表示，台灣女人連線與婦團代表及林淑芬將於明（27日）第25屆528台灣婦女健康行動會議會後拜會衛生福利部，提交行動宣言。將提供民眾對於合適名稱的共識及社會團體支持處女膜正名的連署，再度要求政府積極回應與處理。

「器官命名不該存有價值觀！」黃淑英表示，建議政府舉召開一個專家會議，關於處女膜要如何命名，做出最恰當又最正確的命名，名稱確定後，再由教育部協助去更名。

台灣整形外科醫學會理事長鄭浩志表示，處女膜的完整與否與處女一點關係都沒有，女人的價值不在處女身上，況且處女膜可以修復，但修復代表的意義不大，且每個人的體質、生理構造不同，薄厚也完全不一樣，及時有性行為也不代表處女膜就會不完整，甚至運動等也可能造成。