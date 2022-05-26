大陸昆山全面復工，散熱模組零件供應商安力-KY(5223)產能已於5月全部恢復，公司積極佈局車用領域，安力-KY光學雷達關鍵機構件已於今年上半年開始出貨，預估今年下半年量可望逐步放大，安力-KY董事長許振焜表示，今年下半年會比上半年好。

安力-KY今天舉行股東會，由董事長許振焜主持，大陸昆山於4月因防疫封城停工，由於昆山廠區為安力-KY重要生產據點，致使安力-KY 4月合併營收下滑至6446萬元，年減61.58%，累計前4月合併營收6.45億元，年減14.42%。

不過，隨著昆山地區全面復工，目前安力-KY昆山廠產能已於5月全部恢復，產能加速進行，雖然出貨仍受物流影響，但營運已逐漸回到原有水準，許振焜表示，下半年會比上半年好。

在產品方面，安力-KY近幾年加大力道佈局車用等非IT領域，看好光學雷達在中國智能電動汽車的應用加速進行，尤其以物流車需求較大，安力-KY光學雷達關鍵機構件已於今年上半年開始出貨，預估下半年再增加治具後量可逐漸放大，車用產品布局逐步成型，可望為公司未來營運挹注新動能。

安力-KY今天股東會通過2021年財報及盈餘分配案，2021年每股盈餘為1.35元，預計每股配發現金股息約2.7元；依5月25日收盤價格46.65元計算，現金殖利率高達約5.8%，遠高於銀行定存利率。

此外，由於配息股利屬境外所得，且不是被美國國稅局認定為美國公司的KY股，若最低稅負僅有海外所得，且年度股利所得在 670 萬元以下者，不需繳納股利所得稅，並免繳二代健保補充保費，具有節稅功能。