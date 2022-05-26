英國零售商瑪莎百貨（Marks & Spencer）將在未來幾個月內終止在俄羅斯的特許經營協定。

該百貨公司今年3月停止對在俄羅斯的特許經營夥伴、來自土耳其的FiBA的供貨。瑪莎周三表示，將終止與土耳其FiBA在俄羅斯的雙邊關係，並計入3100萬英鎊(約3900萬美元)的損失費用。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，多家西方知名企業宣佈計畫撤離俄羅斯，最近包括了麥當勞、星巴克和雷諾。

瑪莎百貨此前曾表示，由於與當地合作夥伴複雜的法律協定，無法關閉其僱傭約1000人的48家俄羅斯商店。

正要卸任執行長的Steve Rowe告訴記者，在普丁總統繼續掌權期間，瑪莎不可能重返俄羅斯。

在截至4月2日的一年裡，瑪莎百貨公佈調整後稅前利益為5.229億英鎊，與預測相一致，但高於前一財年疫情爆發期間的4160萬英鎊。

但瑪莎百貨警告稱，在本財年，公司的獲利基礎將降低，因為公司不會看到英國政府的再次下調商業稅率，也不會從俄羅斯市場獲得任何利潤。

瑪莎百貨還預計，其與奧卡多(Ocado)成立的線上配送合資公司Ocado Retail僅能為公司營收帶來微薄貢獻。奧卡多也大幅削減了自己成長前景。