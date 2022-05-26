致伸(4915)今（26）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息3.1元。展望2022年，公司聚焦三感合一產品開發，預期隨著疫情趨緩與車用、物聯網與智慧家庭等商用、工業用相關新案量產，可望挹注下一波成長動能，同時優化獲利結構。

致伸2021年合併營收716.49億元、年增5％，改寫歷史次高。營業利益28.12億元、年增22.3％，毛利率13.09％、營益率3.93％，均創歷史新高。歸屬母公司稅後淨利22.98億元、年增達19.75％，每股盈餘（EPS）5.13元，亦雙創歷史新高。

致伸表示，去年各產品別營收貢獻以資訊產品達56％最高，智慧生活產品、汽車／工業互聯網（AIoT）等相關產品分占28％、16％。與2020年相比，汽車／工業互聯網（AIoT）貢獻持續增加，自10％提升至16％。

致伸秉持疫情後迅速回穩的經營韌性，以前瞻角度持續布局投資新產品及新技術，並因應缺料風險超前部署關鍵零組件、適度分散生產積極及供應鏈。泰國生產據點去年持續擴大生產出貨，泰國新建廠房也在去年底順利興建完成，持續穩步提供集團分散製造生產能力。

視覺相關產品部分，致伸持續強化車用電子產品營收貢獻，與主要國際電動車廠客戶的車用相機模組供貨穩定提升，同時開展與其他領先電動車廠的合作及產品開發。警用相機產品在零組件缺料狀況紓解下，營收與獲利亦見回溫。

影像技術應用方面，致伸順利切入智慧健身器材產品與智慧門鎖。至於高階聲學、家用Audio產品及視訊會議影像相關產品部分，子公司迪芬尼已陸續進行新案量產，預期將挹注集團下一階段營收及獲利的成長動能。

同時，受惠宅經濟市場效應與疫情後混合式上班模式影響，致伸電腦周邊事業群旗下的客製化電競週邊產品、居家辦公的筆電背光鍵盤產品出貨亦呈現大幅成長。

致伸2022年首季淡季續旺，合併營收178.94億元，季減12.17％、年增4.28％，歸屬母公司稅後淨利5.52億元，季增8.24％、年增9.32％，每股盈餘1.23元，均創同期新高。其中，資訊產品營收貢獻53％，智慧生活、汽車／工業互聯網（AIoT）分占26％、21％。

致伸4月自結合併營收63.68億元，月減8.28％、年增4.98％。累計前4月合併營收242.63億元、年增4.47％，續創同期新高。公司先前表示，主因昆山廠受封城短暫停工影響，但需求為遞延而非消失，對第二季展望維持樂觀，預期營收及獲利均可望年增雙位數百分比。

展望2022年，致伸將持續強化具市場領先與獨特性的視覺、聽覺、觸覺三感合一產品開發，一站式為客戶提供相關領域應用新產品。隨著疫情趨緩與車用、物聯網與智慧家庭等商用、工業用相關新案量產，可望挹注下一波成長動能，同時優化獲利結構。

生產製造策略方面，致伸在智慧製造及工業4.0思維引導下，積極進行製造能力再升級，推動人均生產力進一步提升。同時擴大全球製造布局，穩固泰國製造基地與供應鏈擴展、加速產能提升，在維持產品良率與品質下追求成本競爭優勢，協助集團達成供應鏈分散。