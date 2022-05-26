九合一大選將於年底舉行，一份最新縣市長施政滿意度結果今（26日）出爐，其中新北市長侯友宜施政滿意度83.2%和施政分數77分，奪得六都首長第一，不滿意度僅為5.3%。而全台施政滿意度排名第一的則為屏東縣長潘孟安，其滿意度85%、施政分數79.5。

根據《遠見雜誌》「2022縣市長施政滿意度調查」指出，本次五星市長共有：新北市長、屏東縣長潘孟安、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應等六人，其中六都首長中，侯友宜以滿意度83.2%和施政分數77分居冠，同時其負評也是所有人最低（僅5.3%）。

至於過去民調成績優異的桃園市長鄭文燦，本次民調滿意度76.5%、施政分數75.6分，獲得4.5顆星，排名為六都首長中第二名。至於多次表態可能參選2024年總統、在防疫民調中排名第二的台北市長柯文哲民調則是吊車尾，滿意度僅43.7%，是全台所有縣市首長中唯一不及格，其施政分數61.9，不滿意度更高達43.1%。