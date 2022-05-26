宏華國際公司身為中華電信百分之百投資的子公司，卻爆發加班費短少，以及片面變更獎金薪酬結構的問題，在野立委今偕同產業工會召開記者會，要求交通部、勞動部及母公司中華電信公司，應該要監督輔導宏華公司。

桃園市電信產業工會代表、宏華現職門市員工董晉函指出，他身為營三處的門市員工，從早年中華電信還在委託外包人力公司時就任職於櫃檯專員，到後期由宏華公司承攬，見證了中華電信對一線員工越發苛刻，上班時間要面對臨櫃客戶，下班時間還要拍攝長官交辦的各式影片，如影片內容長官不滿意，除了會被退件重拍，還會被放到多人的line群組供他人審視，此舉已造成許多不擅面對鏡頭的同仁感到身心俱疲，有人因此去看身心科，為此離職的人也不在少數。

董晉函表示，自疫情以來，門市人力吃緊，許多門市同仁上班一整天可能還休息不到半小時，有些營業時間為12小時的門市，更常常因為公司要規避超時或是休息時間間隔11小時的問題，要求員工要先打下班卡，再繼續回到工作崗位，也沒有給予加班費，對此員工們也只能默默吞忍。

董晉函認為，員工為公司的付出和犧牲，顯然公司都沒有看在眼裡，朝令夕改的獎金薪酬制度，員工換來的是越來越長的工作時間越來越高的績效目標和越來越少的薪水。

另一位桃園電信產業工會代表、宏華現職門市員工周金燕說明，宏華公司的業績蒸蒸日上，是靠第一線員工打拚出來的，而且這三年來確實有明顯的業績提升，但是給予員工的獎金福利卻日漸縮水，變更獎金薪酬制度真的對宏華員工影響很大。

桃園市產業總工會理事、中華電信現職員工萬全能直言，很多宏華員工根本不知道獎金是如何計算，也沒有反查機制，對於獎金制度完全不信任；中華電信的櫃檯員工並不需要拍影片，為什麼要這樣要求宏華員工？拍了影片難道業績就有上升嗎？都沒有相關的討論報告。

時代力量立委邱顯智委員直言，中華電信並沒有要求業績未達標的員工拍攝影片，那為什麼宏華公司要使用這種侵犯人性尊嚴的方式來管理績效？而員工如果已經被點名作記號了，又怎麼敢去報加班？

針對員工的陳情，勞動部科長蔡瑩潔現場表示，若要求員工在工作時間以外提供勞務，就要給予加班費，若要求提早打卡，就是偽造工時紀錄；因為薪資是勞資雙方協商議定，如果要變更獎金薪酬制度，也必須要徵得員工同意。宏華公司資深副總鄭淇元回應，如果有同仁要報加班，之後也會給同仁報加班；要求業績不好的同仁拍攝影片上傳到群組，是一種教育訓練方式。