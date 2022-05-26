大陸交通運輸部26日舉行例行發佈會，指出大陸國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室成立1個多月以來，已累計解決190多項貨運車輛通行受阻問題，及時協調保障了8400多項重點物資運輸需求，總體來看，對貨運車輛的過度管控現象，已經由全大陸的普遍性問題收縮為局部個案問題。

據澎湃新聞引述大陸交通運輸部指出，從解決辦理的事項看，今年4月廣大貨車司機的投訴舉報類事項較多，主要反映通行層層加碼、「一刀切」等過度管控問題。但從5月以來反映事項主要以政策諮詢類為主。

再從投訴舉報的數量觀察，4月高峰時段每日投訴舉報電話超過200個，當前日均投訴舉報電話的數量基本在20個左右。總體來看，對貨運車輛的過度管控現象，已經由全國普遍性問題收縮為局部個案問題。

另外從協調處理的時效看，24小時的值班電話接到的投訴舉報類事項，總體能夠在當天得到協調解決；對於隨意限制貨車通行、隨意勸返等具體問題，通常在2.3個小時內能夠得到解決；對涉及地方制度性政策調整的事項，一般在2到3天內都得到較好解決。