美媒報導，美國副總統賀錦麗曾在總統大選黨內初選時提出一套新的行政措施，她認為，總統透過行政措施、無需國會同意就能防止槍枝暴力。不過拜登政府幾乎沒採行。

防範槍枝暴力的組織認為拜登政府可以做更多。美國反槍團體「放下槍枝」（Guns Down America）等草根團體上月初公布一份成績單，對美國總統拜登評D+，「有待改善」。

這份防範槍枝暴力的成績單指出，拜登在制定槍枝安全政策、社區投資減少槍枝暴力和監管無法追蹤的槍枝等得分高；但在處理槍枝販運、增進國會行動和引導公眾輿論為紅字，得分很低。

德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）一所小學24日發生槍殺案，18歲槍手濫射，造成19名學童、兩名教師身亡。不到兩週前，紐約州水牛城一起種族動機仇殺的超市槍擊案導致10人喪命。接連幾起大規模槍擊案讓焦點又轉向美國國會。

「舊金山紀事報」今天報導，參議院多數共和黨人持續反對擴大槍枝購買的身分查核、以及大多數限制槍枝暴力的立法提案。

報導說，很少人關注白宮可以做什麼行政措施（executive action），而不靠國會的力量。賀錦麗（Kamala Harris）進到白宮之前似乎認為透過「行政措施」的方向可行。

她在2020年美國總統選舉民主黨初選中，承諾要給國會100天時間提出槍支相關立法，若國會沒有行動，則會從聯邦監管機構來採取行動。

賀錦麗並提議一項法規，擴大購槍者的背景查核、重新定義「槍枝經銷商」，任何每年販售5支以上槍枝且獲利者，必須在槍枝成交前對購買者進行身分查核。但根據聯邦機構發布的半年度議程，沒有這項法規的進度。

賀錦麗在初選時的另一項提議已經有眉目。司法部對「故意」違法的槍枝經銷商制定「零容忍」政策。然而，司法部採行多少相關實際行動則尚不得而知。

賀錦麗主張限制攻擊性武器進口，不過，美國槍枝市場主要來源是國內。至於如何採取行政措施阻止國內暴力分子取得槍源，賀錦麗沒有詳述施行細節。

報導說，相對於賀錦麗，拜登沒有那麼挺行政措施。拜登上任至今最大的努力是尋求減少「幽靈槍枝」，把無法追蹤買家、自行組裝的幽靈槍枝和其他槍枝以相同法律對待。

拜登政府另提出一項法規，管理一種會讓槍枝更危險的穩定支撐裝置；並立法示範讓各州跟進，允許人們可直接從危險人物手中奪走手槍。

拜登政府的菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives；ATF）局長人選仍懸缺，拜登提名的第一個人選未能獲得足夠票數支持。（編輯：馮昭）1110526