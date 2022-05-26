肺部結節是指小於3公分的肺部腫瘤，通常不會有什麼症狀。（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中50歲王姓家庭主婦日前安排肺部低劑量電腦斷層檢查時，發現肺部毛玻璃狀肺結節從0.8公分長大到1.5公分，醫師建議進一步診斷治療，她在家人鼓勵下接受醫師建議，在採用微創手術切除後化驗檢體確診為肺癌0期，她也驚呼「幸好聽醫師的話」，現正配合治療，恢復狀況良好。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅表示，該名50歲婦人本身不抽菸，平時也無喘咳症狀，但去年健檢發現有0.8公分的肺結節，今年回院追蹤訝然發現肺結節長大了幾近1倍，她原想繼續追蹤就好，但家人相當擔心會惡化，積極鼓勵治療，經過醫病溝通後，決定透過「單孔胸腔鏡微創手術」切除，術後2至3天即返家休養，化驗結果確定為肺腺癌0期，然而0期的成功治癒機率可達9成以上，術後不僅預後佳也能保存肺功能達到更好的生活品質。

劉柏毅表示，肺部結節是指小於3公分的肺部腫瘤，若民眾過去肺部曾有黴菌感染、發炎、肺結核等情形，都會讓肺部出現結節或纖維化病灶，通常不會有什麼症狀。不過如發現肺結節較大，且明顯變化，醫師經由影像判斷有較高惡性風險，必須近一步確認檢查是否為早期肺癌，及進行後續手術與相關治療。

劉柏毅說，「單孔胸腔鏡微創手術」是指藉由單一胸腔開口進行胸腔鏡手術，藉由內視鏡上的高解析度影像及精細的內視鏡器械，經由肋骨的間隙進入胸腔，有別傳統開胸手術，不需要切斷肋骨，傷口從2、30公分長，大幅縮小至三公分左右，傷口小、疼痛程度較輕微，不易傷口感染或降低呼吸功能，減少併發症，快速回到原本的工作崗位。

劉柏毅也強調，胸腔手術是一場團隊戰，從手術前的肺部訓練，手術中團隊照護，到手術後持續肺部復健及追蹤，會依據患者個別情況制定醫療計畫，降低不適感，他也呼籲，本身有家族病史、抽菸或長期處於空氣污染環境，就得提高警覺，早期肺癌通常沒有症狀，透過低劑量電腦斷層檢查能夠早期發現，若一旦有體重驟減、咳嗽帶血、胸痛等症狀，務必儘速就醫，提早治療，以免延誤治療黃金期。