林佑星日前才分享要與林嘉俐在台八演對手戲。（摘自林佑星臉書）

林佑星已加入舞台劇排練快1個月，如今確診必須先暫停工作。（摘自林佑星臉書）

藝人林佑星昨日在臉書宣布一家4口確診，還笑稱：「一家都趕上流行。」林佑星2018年和老婆小妏再婚育有1女，加上和前妻生的兒子，一家4口生活甜蜜。老婆小妏昨日在為兒女經營的粉絲專頁「龍花堂搗蛋不用錢」透露2個小孩先後發燒確診，隔天自己的喉嚨開始痛也確診了，林佑星則是25日快篩陽性。

林佑星和老婆對於全家一起確診都很平常心，林佑星認為渡過自有抗體，和粉絲報平安說：「七日後見。」小孩確診令不少家長恐慌，小妏只希望孩子沒事，但她也笑說小孩確診隔日下午就像沒事發生一樣，她樂觀地說：「一家人共患難，一起大病初癒也挺不錯。」

林佑星近日才在臉書分享和《一家團員》演員林嘉俐的合照，期待2人合作擦出新火花，據知他29日才要拍攝，沒想到先確診必須隔離，且他近日也加入舞台劇《用九柑仔店》劇組，排練已有快1個月，現在確診工作勢必得先暫停，好好調養身體。