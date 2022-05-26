三立台灣台《草地狀元》主持人黃西田哥上禮拜六確診新冠肺炎，原定本周的錄影計畫改由女兒黃露瑤代父出征，前往彰化芬園尋找水蜜桃神農獎得主還有台中大坑的黃金烤乳豬達人。這除了是黃西田主持草地狀元21年以來第一次請假以外，也是女兒黃露瑤首次挑大樑獨自代班主持老爸的節目。黃西田除了為女兒感到驕傲之外，還特別視訊叮囑，「千萬不能砸了這塊招牌。」

現年74歲的黃西田，一直是行腳節目《草地狀元》的代名詞，二十多年來走遍國內外，尋訪各行業的狀元，出外景已經是生活中的一部份，21年以來風雨無阻，從來沒有請過假，但黃西田上周末突然感到喉嚨不適，確診新冠肺炎，自嘲「趕上這波流行」，雖然身體無大礙，但就怕原定的外景節目開天窗，跟製作單位協調後，決定請女兒黃露瑤獨挑大樑代班主持。黃西田說：「讓我有種吾家有女初長成及傳承的感覺，從小他們總是看著我四處奔波、採訪這些各界狀元，這次也讓露瑤能親自感受我20多年來外景工作的甘苦。」對於女兒的表現，而且看到黃露瑤近期也漸漸在主持及表演等方面嶄露頭角，黃西田身為爸爸真的感到非常高興，也很希望未來有機會父女聯手同台主持。

黃西田說這次確診就像感冒一樣，先有喉嚨痛，但第三天就比較好了，他還說應該是主持草地狀元，有常常跑戶外活絡筋骨，所以復原得比較快，也請忠實觀眾們不用擔心。雖然不得不暫停採訪主持的工作，有種「全勤學生，首度破例請假」的失落感，但也趁機獲得一個自我沉澱的機會。

黃露瑤雖然之前有幾次到爸爸的節目《草地狀元》當來賓，但這次代替父親黃西田前往彰化尋找彰化芬園農會訪問水蜜桃達人又是不一樣的心情，她說：「對這個節目不陌生，但通常都是搭配西田爸爸一搭一唱，獨自一人主持，難免會擔憂觀眾會不習慣我的主持風格，怕沒有辦法做到草地狀元的節目精神。」但其實她一到採訪現場就被婆婆媽媽阿公阿嬤包圍，搶著和她合照，還被問鄉親們搶著收她當媳婦。黃西田哥聽到後還說：「你看，我不在場他們就玩得那麼嗨，那以後我該怎麼辦？」