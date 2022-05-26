食蟹獴列為2級保育類動物。（新店長春里里長李傳傑）

新北市境內多郊山生態豐富，民眾生活空間往往和野生動物棲息環境重疊性高，「路殺」意外頻傳；繼在瑞芳、石碇、三峽設置當心蝙蝠、獼猴、青蛙的交通牌面後，新北市交通局25日又在新店區長春里新坡一街設置6面當心食蟹獴標誌牌面，成為全國首創，提醒民眾減速駕駛，一同保育野生動物。

交通局交通管制工程科科長林昭賢說，動保處是於月前接獲長春里里長通報，有一隻列為2級保育類動物的食蟹獴在新店區新坡一街遭路殺，已失去生命跡象；為防止路殺意外發生，經動保處會同交通局、公所等相關單位會勘，決定在新坡一街上下坡、轉彎處共架設6面「 當心食蟹獴」的告示牌面，提醒民眾減速駕駛。

林昭賢表示，依據「道路交通標誌號誌設置規則」可於野生動物常出沒處設置當心動物標誌，圖案可依該地區最常出現的動物調整；交通局交工科科員楊雅捷於是上網搜尋，依據食蟹獴圖片的外型、體態重新設計，再搭配副牌的文字說明，以耐用的鋁板製作成「當心食蟹獴」的告示牌面，並用高反光貼紙印刷，讓駕駛人在晨昏光線較弱或夜間清楚看見，達到警示效果；「當心食蟹獴」牌面也成全國首創。

林昭賢指出，瑞芳是全台數量最多摺翅蝠（約20萬隻）的生育棲所，但棲地太過靠近台2線，每年7、8月傍晚，常蝙蝠飛出覓食時，慘遭高速行駛車輛撞擊或被氣旋捲落地面傷亡，因此交通局也在瑞芳台2線蝙蝠洞設立「當心蝙蝠」牌面。

另外，台灣的原生特有種─臺灣獼猴經常出沒的石碇山區設置了「當心獼猴」、三峽區115鄉道則設立了「當心青蛙」的交通標誌，以保護梭德氏赤蛙與其他青蛙的道路安全，提醒駕駛行經時，務必減速慢行，給這些臺灣特有的原生種多一點生存的機會。