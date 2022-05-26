星座運勢網站「星座上上簽」分析，巨蟹座、天蠍座、雙魚座擁有神準的第六感，任何細微的變化都逃不過他們的眼睛，往往能在第一時間發現異狀，直覺非常敏銳。

▍1.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，觀察力強，待人溫柔體貼，他們很在乎旁人的感受，因此對每個人的情緒變化非常敏感，只要有點細微的變化，他們就能立刻察覺，同時腦中會冒出直覺，準確猜測到對方可能是因為什麼事情而表現出異狀。有時候巨蟹座有不好的預感時，還會伴隨身體狀況，像是出汗、呼吸不順，除了對自己的事情會有預感，就連身邊親近的人如果即將發生大事，他們也有很高機率會有感應。

▍2.天蠍座

天蠍座很聰明，做事細心，而且防備心很強，如果想要對他們不利，通常在發生前就會被他們察覺。天蠍座很擅長隱藏真實的想法，也把情緒藏得很深，不過面對他人的逢場作戲，卻能一眼看穿，他們擁有神準的第六感，一旦察覺異狀，就會立刻猜測到未來可能會發生的狀況，然後在第一時間排除不利於自己的各種因素，想要在他們面前隱瞞事實，根本是不可能的任務。

▍3.雙魚座

雙魚座處世態度比較感性，很多人以為他們天真又單純，看不清事情的真相，其實他們根本已經看透一切，甚至能掌握全局，有時事情還沒發生，他們就隱約能感覺到異狀，擁有神準的第六感。雙魚座非常敏感，任何變化都盡收眼底，只是習慣把觀察到的一切藏在心中不願說出，有人問起也不想承認，因此讓人以為他們什麼都不懂。