政府助攻低軌衛星，看好今年全球衛星市場產值有望達到2950億美元、年成長3.3%，今低軌衛星族群中，同屬國家隊的耀登(3138)、昇達科(3491)漲幅領先，其中耀登大漲5.5%，昇達科漲幅也達1.5%。

隨著近期SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，引動全球太空科技與商機快速成長，今年年3月，SpaceX宣布Starlink訂閱用戶已達到25萬。根據美國衛星產業協會(SIA)統計，2020年全球衛星產業產值達2706億美元，而TrendForce調查亦顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元，年成長為3.3%。此波衛星商機，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

以昇達科來說，目前低軌衛星客戶已打入全球前三大低軌衛星廠商，包括SpaceX跟OneWeb已經取得供應商資格且量產直接供貨，亞馬遜旗下Kuiper取得供應商資格，未來試產後將直接供貨，另外，還有Teleast也正在討論規格中。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，希以滿足國際大廠需要。