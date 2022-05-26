《遠見雜誌》今天公布2022《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，台南市8大面向施政表現滿意度達75.5％，居六都第1，其中教育、警政治安、消防與公共安全、觀光休閒、經濟就業5個單項滿意度也是六都第1，表現最為亮眼為「經濟就業項目」，滿意度達69％，高居全台第1。市長黃偉哲表示，謝謝市民對市府團隊的肯定，仍有努力空間，好還要更好！

《遠見雜誌》調查報告指出，受疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過黃偉哲不滿意度11.1％，是全台第7低，而8大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不低，66.5％會投票支持競選連任。

台南市長黃偉哲表示，對於這樣的一個結果，當然還有努力的空間，他也會再持續努力，也謝謝市民朋友們對市府團隊的肯定，「我個人還是有需要努力加強，好還要更好」。

《遠見雜誌》公布2022縣市長施政滿意度調查，台南市8大面向施政表現滿意度達75.5％，六都排名第1，8大面向包括醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業。

台南市的經濟就業、觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全等5個單項滿意度拿下六都第1，其中，經濟就業為69.0％（排名全國第1），觀光休閒為83.2％（排名全國第2），教育為75.9％，警政治安為78.0％，消防與公共安全為78.9％。

綜觀縣市8大面向施政表現，台南市施政滿意度為75.5％，比去年上升4.4％；不滿意度12.6％，與去年相較，下降7.7％。縣市長施政滿意度調查，台南市達73.4％，獲4.5星，為六都第3，不滿意度為11.1％，全台第7低。

《遠見雜誌》指出，這項調查透過電話訪問蒐集意見，時間為 3 月 1 日至 4 月 17 日，各縣市同時開始，同時結束。本次調查共訪問 22 縣市，完訪 1萬4286人。六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約 550 份、手機電話約 150 份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布組合估計方法進行資料合併，各縣市比較以合併後調查數據為準。